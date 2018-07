Энтони Джошуа: «Огромный респект Поветкину»

Британский боксер Энтони Джошуа похвалил россиянина Александра Поветкина , проигнорировавшего его перепалку с американцем Джареллом Миллером. Во время дуэли взглядов с Поветкиным Джошуа вступил в перепалку с Миллером и едва не подрался. Поветкин спокойно стоял в стороне.

"Огромный респект Поветкину. Когда встречаются два льва, и ты слышишь лаяние маленького щеночка, не играй с большими кошками. Это предупреждение", — написал Джошуа в Твиттере.

Massive respect to Povetkin. When two lions meet & you hear a lil pup barking, don’t play with big cats.. That’s a warning 🦁 #AJBXNG pic.twitter.com/bJxlpFsFdg

— Anthony Joshua (@anthonyfjoshua) 17 июля 2018 г.

Бой Джошуа и Поветкина пройдет 22 сентября в Лондоне на стадионе «Уэмбли».