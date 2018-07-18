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Энтони Джошуа: «Огромный респект Поветкину»
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Энтони Джошуа: «Огромный респект Поветкину» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Британский боксер Энтони Джошуа похвалил россиянина Александра Поветкина, проигнорировавшего его перепалку с американцем Джареллом Миллером. Во время дуэли взглядов с Поветкиным Джошуа вступил в перепалку с Миллером и едва не подрался. Поветкин спокойно стоял в стороне.
"Огромный респект Поветкину. Когда встречаются два льва, и ты слышишь лаяние маленького щеночка, не играй с большими кошками. Это предупреждение", — написал Джошуа в Твиттере.
Massive respect to Povetkin. When two lions meet & you hear a lil pup barking, don’t play with big cats.. That’s a warning 🦁 #AJBXNG pic.twitter.com/bJxlpFsFdg
— Anthony Joshua (@anthonyfjoshua) 17 июля 2018 г.
Бой Джошуа и Поветкина пройдет 22 сентября в Лондоне на стадионе «Уэмбли».
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