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Умар Кремлев: «Бой Усика с Гассиевым состоится. Что может случиться?»
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Умар Кремлев: «Бой Усика с Гассиевым состоится. Что может случиться?» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев выразил полную уверенность, что ничего не помешает Мурату Гассиеву и Александру Усику выйти на ринг в назначенный день и час. Поединок состоится 21 июля в московском спорткомплексе «Олимпийский». На кону будут стоять титулы WBC, WBO, WBA и IBF.
— Как проходит подготовка к бою с организационной точки зрения?
— Все просто прекрасно, пока никаких неожиданностей. Все готово к бою, так что просто ждем. 21 июля будет очень интересно.
— Усик сказал, что «Дай бог, бой состоится». Он состоится?
— Конечно, он состоится! А что может случиться? Осталось три дня, соперники уже в Москве, потренировались, ждут пресс-конференции, взвешивания и выхода на ринг. Я не знаю, что именно имел в виду Александр.
— Уже разобрались в чем были претензии команды Александра? Уладили все?
— Если честно, то не разобрался. Организацией боя занимается же компания Comosa, а не мы. Они отвечают за охрану, быт, логистику. Этот как с чемпионатом мира по футболу: Россия предоставила площадку, а организацией занималась ФИФА.
— Будут ли перед боем звучать гимны России и Украины?
— Конечно, будут. Я не вижу в этом никаких проблем. Спорт объединяет людей. (Михаил ПОТАПОВ)
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