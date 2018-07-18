Умар Кремлев: «Бой Усика с Гассиевым состоится. Что может случиться?»

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев выразил полную уверенность, что ничего не помешает Мурату Гассиеву Александру Усику выйти на ринг в назначенный день и час. Поединок состоится 21 июля в московском спорткомплексе «Олимпийский». На кону будут стоять титулы WBC, WBO, WBA и IBF.

— Как проходит подготовка к бою с организационной точки зрения?

— Все просто прекрасно, пока никаких неожиданностей. Все готово к бою, так что просто ждем. 21 июля будет очень интересно.

— Усик сказал, что «Дай бог, бой состоится». Он состоится?

— Конечно, он состоится! А что может случиться? Осталось три дня, соперники уже в Москве, потренировались, ждут пресс-конференции, взвешивания и выхода на ринг. Я не знаю, что именно имел в виду Александр.

— Уже разобрались в чем были претензии команды Александра? Уладили все?

— Если честно, то не разобрался. Организацией боя занимается же компания Comosa, а не мы. Они отвечают за охрану, быт, логистику. Этот как с чемпионатом мира по футболу: Россия предоставила площадку, а организацией занималась ФИФА.

— Будут ли перед боем звучать гимны России и Украины?