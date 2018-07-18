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Умар Кремлев: «День бокса России — это популяризация нашего вида спорта»
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Умар Кремлев: «День бокса России — это популяризация нашего вида спорта» 

Спорт-Экспресс 56 минут назад
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев объяснил значение праздника 22 июля — Дня бокса России.
— День бокса — это в первую очередь популяризация нашего вида спорта, — сказал Кремлев. — Это пример другим федерациям, которые тоже могут отмечать дни своих видов спорта ради их популяризации. Тогда у нас вся страна будет заниматься спортом. Из известных людей на мероприятиях 22 июля будут участвовать почти все российские олимпийские чемпионы и чемпионы мира. Будут также президенты Федераций бокса 30 стран и руководители почти всех международных федераций. (Михаил ПОТАПОВ)
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