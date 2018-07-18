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Суперсерия–2: Флэнеган и Мартин закрыли полный состав турнира в суперлёгком весе
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Суперсерия–2: Флэнеган и Мартин закрыли полный состав турнира в суперлёгком весе 

Vringe.com 37 минут назад
Фото: Vringe.com
Завершено формирование соревновательного состава в ещё одной весовой категории второго сезона Всемирной боксёрской суперсерии. Последними официально допущенными к турниру бойцами в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) стали британец Терри Флэнеган (33-1, 13 КО) и американец Райан Мартин (25-0, 12 КО). Об этом сообщила пресс-служба WBSS.
29-летний экс-чемпион WBO из лёгкого веса Флэнеган не ждёт простых боёв, но говорит, что «ради этого я и в турнире».
25-летний Мартин выступает уже пятый год, каких-либо достижений у него пока нет. В последнем бою перебоксировал Брейдиса Прескотта. 12-раундовых поединков у него ещё не было.
«С моим ростом (180 см) и скоростью соперники не совладают», — заявил он.
Ранам Мартин:
Напомним, бои Суперсерии–2 пройдут в трёх весовых категориях. Две из них уже с полным составом, третью пока не объявляли:
Легчайший вес (до 53,5 кг):
Райан Барнетт (19-0, 9 КО), «суперчемпион»» WBA  — Эммануэль Родригес (18-0, 12 КО), чемпион IBF  — Золани Тете (27-3, 21 КО), чемпион WBO  — Джейсон Молони (17-0, 14 КО), претендент по IBF  — Нонито Донэйр (38-5, 24 KO)
Хуан Карлос Пайано (20-1, 9 КО)
— Наоя Иноуэ (16-0, 14 КО), «обычный» чемпион WBA  — Михаил Алоян (4-0)
Суперлёгкий вес (до 63,5 кг)
Кирилл Релих (22-2, 19 КО), чемпион WBA  — Джош Тейлор (13-0, 11 КО), претендент по WBC  — Иван Баранчик (18-0, 11 КО), претендент по IBF  — Энтони Йигит (21-0-1, 7 КО), еврочемпион EBU и претендент по IBF  — Эдуард Трояновский (27-1, 24 КО), претендент по WBA  — Риджис Прогрейс (21-0, 18 КО), «временный» чемпион WBC  — Терри Флэнеган (33-1, 13 КО)
— Райан Мартин (25-0, 12 КО)
20 июля состоится жеребьевка четвертьфиналов.
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