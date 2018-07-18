Суперсерия–2: Флэнеган и Мартин закрыли полный состав турнира в суперлёгком весе

Завершено формирование соревновательного состава в ещё одной весовой категории второго сезона Всемирной боксёрской суперсерии. Последними официально допущенными к турниру бойцами в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) стали британец Терри Флэнеган (33-1, 13 КО) и американец Райан Мартин (25-0, 12 КО). Об этом сообщила пресс-служба WBSS.

29-летний экс-чемпион WBO из лёгкого веса Флэнеган не ждёт простых боёв, но говорит, что «ради этого я и в турнире».

25-летний Мартин выступает уже пятый год, каких-либо достижений у него пока нет. В последнем бою перебоксировал Брейдиса Прескотта. 12-раундовых поединков у него ещё не было.

«С моим ростом (180 см) и скоростью соперники не совладают», — заявил он.

Ранам Мартин:

Напомним, бои Суперсерии–2 пройдут в трёх весовых категориях. Две из них уже с полным составом, третью пока не объявляли:

Легчайший вес (до 53,5 кг):

Райан Барнетт (19-0, 9 КО), «суперчемпион»» WBA — Эммануэль Родригес (18-0, 12 КО), чемпион IBF — Золани Тете (27-3, 21 КО), чемпион WBO — Джейсон Молони (17-0, 14 КО), претендент по IBF — Нонито Донэйр (38-5, 24 KO)

— Наоя Иноуэ (16-0, 14 КО), «обычный» чемпион WBA — Михаил Алоян (4-0)

Суперлёгкий вес (до 63,5 кг)

— Райан Мартин (25-0, 12 КО)

20 июля состоится жеребьевка четвертьфиналов.

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