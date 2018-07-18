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Усик сравнил бой против Гассиева с финалом Лиги чемпионов
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Боксёр Усик сравнил бой против Гассиева с финалом Лиги чемпионов 

RT на русском 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Украинский боксёр Александр Усик поделился ожиданиями от предстоящего поединка в финале Всемирной боксёрской суперсерии с россиянином Муратом Гассиевым.
«Нас всех в субботу ждёт грандиозное событие. Если сказать прямо — финал Лиги чемпионов, только по боксу», — приводит слова Усика пресс-служба Федерации бокса России со ссылкой на прямой эфир Усика в Instagram.
Он также призвал болельщиков проявить уважение к Гассиеву перед боём, а также пригласил всех в московский спорткомплекс «Олимпийский», где 21 июля состоится «бой года».
Ранее украинский боксёр Александр Усик поблагодарил Россию за гостеприимство в преддверии боя с Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS), который пройдёт в Москве.
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