Титов: в Поветкина, как и в российских футболистов перед ЧМ, мало кто верит

Российский промоутер Алексей Титов прокомментировал подписание контракта на поединок между 28-летним британским чемпионом мира WBA, IBF и IBO Энтони Джошуа (21-0-0, 20 KO) и 38-летним россиянином Александром Поветкиным (34-1-0, 24 KO), встреча которых состоится 22 сентября в Лондоне. «Перед началом чемпионата мира по футболу мало кто из любителей спорта верил в успех российских футболистов. Но наши парни смогли сделать невероятное, они совершили маленькое спортивное чудо, тем самым заставив искренне переживать болельщиков. Футболисты вновь вернули веру в отечественный футбол, сплотив даже далёких от спорта людей. Сейчас в аналогичной ситуации находится Александр Поветкин, в успех которого в бою с Джошуа мало кто верит. Многие фанаты бокса высказываются негативно в адрес россиянина, припоминая ему бой с Владимиром Кличко , подчёркивая тем самым скепсис в преддверии предстоящей битвы. И у Александра есть отличная возможность расставить все точки над i. Если Поветкин одержит победу над одним из лучших тяжеловесов современности на его же территории, в присутствии многотысячной армии британских поклонников, то на родину он вернётся настоящим национальным героем. Выиграв, Поветкин еще больше укрепит спортивную славу нашей страны», — подчеркнул Титов.