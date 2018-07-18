Поветкин оказался в центре конфликта с Джошуа

Massive respect to Povetkin. When two lions meet & you hear a lil pup barking, don’t play with big cats.. That’s a warning 🦁 #AJBXNG pic.twitter.com/bJxlpFsFdg— Anthony Joshua (@anthonyfjoshua) 17 июля 2018 г. Обладатель чемпионских поясов WBA Super WBO, IBF и IBO британский боксер Энтони Джошуа едва не подрался во время пресс-конференции и дуэли взглядов с Александром Поветкиным. Об этом сообщает Sport24.ru.

Джошуа и Поветкин позировали перед фотокамерами, когда британца начал задирать американский боксер Джарелл Миллер. Джошуа подошел к Миллеру, и между ними завязалась перепалка, которую пришлось прекратить охране боксеров. Во время инцидента Поветкин стоял в стороне.

Позже Джошуа разместил в твиттере видео инцидента, подписав его: ««Огромное уважение Поветкину. Когда встречаются два льва и ты слышишь лай маленького щенка… Не играй с большими кошками. Это предупреждение».

Бой Джошуа с Поветкиным состоится 22 сентября на стадионе Уэмбли в Лондоне.