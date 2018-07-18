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Поветкин оказался в центре конфликта с Джошуа
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Поветкин оказался в центре конфликта с Джошуа 

Рамблер 30 минут назад
Фото: Reuters
Обладатель чемпионских поясов WBA Super WBO, IBF и IBO британский боксер Энтони Джошуа едва не подрался во время пресс-конференции и дуэли взглядов с Александром Поветкиным. Об этом сообщает Sport24.ru.
Джошуа и Поветкин позировали перед фотокамерами, когда британца начал задирать американский боксер Джарелл Миллер. Джошуа подошел к Миллеру, и между ними завязалась перепалка, которую пришлось прекратить охране боксеров. Во время инцидента Поветкин стоял в стороне.
>> Джошуа рассказал о силе Поветкина
Позже Джошуа разместил в твиттере видео инцидента, подписав его: ««Огромное уважение Поветкину. Когда встречаются два льва и ты слышишь лай маленького щенка… Не играй с большими кошками. Это предупреждение».
Бой Джошуа с Поветкиным состоится 22 сентября на стадионе Уэмбли в Лондоне.
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