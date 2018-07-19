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В Калининграде на площади Победы проведут боксёрские поединки
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В Калининграде на площади Победы проведут боксёрские поединки 

Клопс.Ru 2 часа назад
В Калининграде на площади Победы 22 июля проведут фестиваль бокса. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
В 11:30 начнутся поединки, показательные выступления и мастер-классы ведущих калининградских боксёров. Мероприятия приурочены ко Всемирному дню бокса. В перерывах между боями пройдёт награждение ветеранов этого вида спорта.
Аналогичные выступления в этот день пройдут во всех 85 субъектах Российской Федерации. Это самое масштабное по количеству участников и географическому охвату мероприятие по боксу.
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