Кроуфорд опередил Ломаченко: американца признали «бойцом года» по версии ESPY

Американский боксёр, чемпион WBO в весе до 66,7 кг Теренс Кроуфорд (33-0, 24 КО) был признан «бойцом года» по версии ESPY. Церемония награждения состоялась в среду в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США). Среди претендентов на награду были также боксёр Василий Ломаченко из Украины и бойцы ММА из UFC: американка Роуз Намаюнас и канадец Джордж Сен-Пьер.

Congrats to @budcrawford402 for winning the 2018 #ESPY for Best Fighter! pic.twitter.com/WTJAaVuDB5

— Top Rank Boxing (@trboxing) 18 липня 2018 р.

Вручение награды ESPY проводится ежегодно. В расчёт принимают только те заслуги, которые спортсмен добыл с момента предыдущей церемонии награждения (июль 2017 года). Напомним, за это время Кроуфорд стал абсолютным чемпионом в весе до 63,5 кг, одержав победу над африканцем Джулиусом Индонго (22-2, 11 КО), после чего в дебютном поединке в весе до 66,7 кг отобрал чемпионский титул у австралийца Джеффа Хорна (18-1-1, 12 КО).