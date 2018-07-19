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Александр Поветкин: «Раздражает, что российских спортсменов связывают с употреблением допинга»
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Александр Поветкин: «Раздражает, что российских спортсменов связывают с употреблением допинга» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Российский боксер Александр Поветкин заявил, что никогда не употреблял допинг. Он также признался, что его раздражают обвинения в адрес российских спортсменов, связанные с применением запрещенных веществ.
— Я был оправдан (по делу об употреблении препарата для наращивания мышц в 2016 году), — цитирует Поветкина Boxing Scene. — Я знал, что чист. Меня обвиняли в правонарушениях, которые я не совершал. Не думаю, что российские спортсмены употребляют те вещества, о которых многие пишут. Честно говоря, эти обвинения немного раздражают.
Поветкин проведет бой с Энтони Джошуа за пояс WBA 22 сентября в Лондоне.
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