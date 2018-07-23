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«Поставивший на колени Россию» Усик отдохнет в Крыму
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«Поставивший на колени Россию» Усик отдохнет в Крыму 

Рамблер 5 часов назад
Украинский боксер Александр Усик рассказал о планах отдохнуть в Симферополе после победного поединка с россиянином Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).
«Я не видел своих детей два месяца. Они сейчас находятся у бабушки в Симферополе. Естественно, я поеду в Киев, соберу вещи — и быстренько к детям», — цитирует боксера РИА «Новости».
>> «Поставил на колени Россию»
В ночь с субботы на воскресенье украинец одержал победу в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) над россиянином Муратом Гассиевым на стадионе «Олимпийский» в Москве и стал абсолютным чемпионом, завоевав титулы чемпиона мира по версиям IBF и WBA, объединив их с выигранными ранее чемпионскими поясами по версиям WBO и WBC. Кроме этого он стал обладателем Кубка Мохаммеда Али лучшему крузейдеру мира и титула чемпиона по версии авторитетного боксерского издания The Ring.
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