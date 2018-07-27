Ещё
«Обычный трус»: Усика затравили на Украине
Далее:
Читайте также:
Ещё

Усика затравили на Украине 

Рамблер 17 часов назад
Украинский боксер Александр Усик — «трус и слабак», сообщила местному «Обозревателю» писательница Лариса Ницой.
По ее мнению, Усик, на прошлой неделе ставший абсолютным чемпионом мира по боксу, не является ни украинцем, ни «смелым мужчиной», потому что после победы в «логове врага», то есть в Москве, не произнес фразу «Слава Украине!» и не призвал освободить «плененных» Кремлем украинцев.
«Сказал? Нет. Почему? Трус и слабак», — объяснила Ницой.
Также писательница считает, что произнести подобные слова с московского ринга мог лишь украинец и «смелый мужчина», которыми Усик не является.
«Ватный трус», — подытожила она.
Ранее с критикой в адрес Усика по той же причине обрушились депутат Верховной рады Украины Виталий Куприй и руководитель Федерации футбола Мариуполя Василий Журавлев.
Между тем местный музыкант Дмитрий Шуров, ныне известный как Pianoбой, а ранее — как клавишник группы «Океан Эльзы» и певицы Земфиры, назвал украинцев, критикующих Александра Усика «зловонными тряпками», которым не нужны чемпионы.
Комментарии100
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЦСКА выиграл в матче за Олимп Суперкубок России
FIFA начала расследование против России156
В деле об убийстве Тена появилась девушка3
Одесситка отказалась выступать на российском турнире106
На Курском вокзале убит болельщик ЦСКА47
Видео
00:37
FIFA начала расследование против России
Футбол
00:22
Мексиканец забил гол ударом с 40 метров
Футбол
01:17
Чужая. Загитова не получит главный приз
Фигурное катание
03:52
«Поставивший на колени Россию» Усик отдохнет в Крыму
Бокс
03:21
В деле об убийстве Тена появилась девушка
Фигурное катание
07:13
Одесситка отказалась выступать на российском турнире
Теннис
04:59
На Курском вокзале убит болельщик ЦСКА
Футбол
00:56
Определена дальнейшая судьба Головина
Футбол
02:32
«Обычный трус»: Усика затравили на Украине
Бокс Статьи
08:04
От Тутберидзе уходит четвертая фигуристка
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение