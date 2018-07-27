«Обычный трус»: Усика затравили на Украине

Украинский боксер Александр Усик — «трус и слабак», сообщила местному «Обозревателю» писательница Лариса Ницой.
По ее мнению, Усик, на прошлой неделе ставший абсолютным чемпионом мира по боксу, не является ни украинцем, ни «смелым мужчиной», потому что после победы в «логове врага», то есть в Москве, не произнес фразу «Слава Украине!» и не призвал освободить «плененных» Кремлем украинцев.
«Сказал? Нет. Почему? Трус и слабак», — объяснила Ницой.
Также писательница считает, что произнести подобные слова с московского ринга мог лишь украинец и «смелый мужчина», которыми Усик не является.
«Ватный трус», — подытожила она.
Ранее с критикой в адрес Усика по той же причине обрушились депутат Верховной рады Украины Виталий Куприй и руководитель Федерации футбола Мариуполя Василий Журавлев.
Между тем местный музыкант Дмитрий Шуров, ныне известный как Pianoбой, а ранее — как клавишник группы «Океан Эльзы» и певицы Земфиры, назвал украинцев, критикующих Александра Усика «зловонными тряпками», которым не нужны чемпионы.