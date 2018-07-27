«Обычный трус»: Усика затравили на Украине

Усика затравили на Украине

По ее мнению, Усик, на прошлой неделе ставший абсолютным чемпионом мира по боксу, не является ни украинцем, ни «смелым мужчиной», потому что после победы в «логове врага», то есть в Москве, не произнес фразу «Слава Украине!» и не призвал освободить «плененных» Кремлем украинцев.

«Сказал? Нет. Почему? Трус и слабак», — объяснила Ницой.

Также писательница считает, что произнести подобные слова с московского ринга мог лишь украинец и «смелый мужчина», которыми Усик не является.

«Ватный трус», — подытожила она.