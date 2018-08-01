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Кличко оказался не фанатом спорта
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Кличко признался в равнодушии к спорту 

Рамблер 1 августа 2018
Фото: ТАСС
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко рассказал в интервью T-Online, что спорт никогда не был его страстью, а боксером он стал, чтобы путешествовать.
«Я взял на себя роль профессионального боксера. Я не родился боксером», — подчеркнул он.
По словам спортсмена, его брат, мэр Киева Виталий Кличко, наоборот, всегда был прирожденным бойцом: он активно занимался боевыми искусствами, каратэ, кикбоксингом и боксом.
«Я же хотел путешествовать. Спорт был для меня инструментом. Я не любил его страстно», — объяснил Владимир Кличко.
Он рассказал, что чувствовал себя в СССР как в клетке. Путешествовать могли либо политики, либо спортсмены.
«Для политика я был слишком молод, но идеален для спортсмена. <…>. Я хотел попробовать бананы, увидеть пальмы, пляжи и океаны. Других людей», — добавил он.
Виталий Кличко завершил спортивную карьеру в декабре 2013 года. В августе 2017-го об уходе из бокса заявил Владимир Кличко. 42-летний спортсмен откажется от реванша с британцем Энтони Джошуа. Украинец проиграл ему в конце апреля техническим нокаутом в Лондоне.
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