Кличко оказался не фанатом спорта

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко рассказал в интервью T-Online, что спорт никогда не был его страстью, а боксером он стал, чтобы путешествовать.
«Я взял на себя роль профессионального боксера. Я не родился боксером», — подчеркнул он.
По словам спортсмена, его брат, мэр Киева Виталий Кличко, наоборот, всегда был прирожденным бойцом: он активно занимался боевыми искусствами, каратэ, кикбоксингом и боксом.
«Я же хотел путешествовать. Спорт был для меня инструментом. Я не любил его страстно», — объяснил Владимир Кличко.
Он рассказал, что чувствовал себя в СССР как в клетке. Путешествовать могли либо политики, либо спортсмены.
«Для политика я был слишком молод, но идеален для спортсмена. <…>. Я хотел попробовать бананы, увидеть пальмы, пляжи и океаны. Других людей», — добавил он.
Виталий Кличко завершил спортивную карьеру в декабре 2013 года. В августе 2017-го об уходе из бокса заявил Владимир Кличко. 42-летний спортсмен откажется от реванша с британцем Энтони Джошуа. Украинец проиграл ему в конце апреля техническим нокаутом в Лондоне.