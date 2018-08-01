Кличко оказался не фанатом спорта

Кличко признался в равнодушии к спорту

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко рассказал в интервью T-Online, что спорт никогда не был его страстью, а боксером он стал, чтобы путешествовать.

«Я взял на себя роль профессионального боксера. Я не родился боксером», — подчеркнул он.

По словам спортсмена, его брат, мэр Киева Виталий Кличко , наоборот, всегда был прирожденным бойцом: он активно занимался боевыми искусствами, каратэ, кикбоксингом и боксом.

«Я же хотел путешествовать. Спорт был для меня инструментом. Я не любил его страстно», — объяснил Владимир Кличко.

Он рассказал, что чувствовал себя в СССР как в клетке. Путешествовать могли либо политики, либо спортсмены.

«Для политика я был слишком молод, но идеален для спортсмена. <…>. Я хотел попробовать бананы, увидеть пальмы, пляжи и океаны. Других людей», — добавил он.