Усик отказался от звания Героя Украины

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Усик: «Я и так герой Украины, мне не нужны никакие звезды от государства» 

SPORT24.ru + ещё 82 1 августа 2018
Фото: globallookpress.com
Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Александр Усик заверил, что не нуждается в наградах от государства. После победы над Муратом Гассиевым в Москве Усик подвергся критике со стороны политиков у себя на родине в Украине.
«Спасибо большое всем, кто поддерживал меня во время боя с Муратом Гассиевым. Это все ощущается, мне стало сложно ходить по улицам. Это и ваша победа.
Если бы не WBSS, то мне не удалось бы собрать все 4 пояса. По приезду домой, в Украину, многие начали высказывать мнение, что у меня нужно отобрать, а что дать. Не надо мне ничего давать, а отобрать практически нереально.
Просто не мешайте мне идти путем, который дал всевышний. Я и так являюсь героем страны, мне не нужны для этого никакие звезды. Когда люди говорят, что за меня молятся и смотрят бокс до двух часов ночи — вот это признание. Не нужны мне никакие звезды от государства», — сказал Усик YouTube-каналу BoxingUA.
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