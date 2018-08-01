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Усик объяснил отказ выкрикивать «Слава Украине»
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Усик объяснил, почему не выкрикивал «Слава Украине» после победы над Гассиевым 

RT на русском 1 августа 2018
Фото: РИА Новости
Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе украинец Александр Усик рассказал, почему после победы над россиянином Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) не скандировал лозунг «Слава Украине».
«После приезда в Украину много людей начало высказывать мнение, что мне дать, что забрать. Не надо мне ничего давать. Я хочу сказать, что я готов 24 часа кричать, если бы эти люди вернули бы в мою страну в мир, подняли бы пенсии пенсионерам или вернули бы улыбки тем, кто не улыбается», — приводит слова Усика «Обозреватель».
22 июля Усик победил Гассиева в финале WBSS, который прошёл в Москве, и стал чемпионом мира в первом тяжёлом весе по версиям Всемирного боксёрского совета (WBC), Международной боксёрской федерации (IBF), Всемирной боксёрской организации (WBO) и Всемирной боксёрской ассоциации (WBA).
После боя в адрес украинца посыпалась критика из-за политических аспектов прошедшего боя.
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