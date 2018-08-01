Ещё
Журова прокомментировала решение Усика
Далее:
Читайте также:
Ещё
Серена Уильямс продолжила истерику
Серена Уильямс продолжила истерику

Журова высказалась об отказе Усика от звания Героя Украины 

RT на русском 1 августа 2018
Фото: © K-G Z Fougstedt globallookpress.com
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Государственной думы России Светлана Журова высказала мнение о нежелании украинского боксёра Александра Усика получать звание Героя Украины.
«Усик, наверное, просто сравнил, за какие достижения такую награду дают в России, и понял, что это не тот случай. Его провоцируют на неправильные вещи, но мне приятно, что наши болельщики отнеслись с уважением к нему, к гимну и флагу, никто не делал акцент на то, что он украинец», — приводит слова Журовой «Спорт-экспресс».
Ранее Усик заявил, что ему не нужно звание Героя Украины.
RT на русском: последние новости
Малкин считает, что Головкина засудили в бою с Альваресом Джошуа считает, что ему потребуется от шести до восьми раундов для победы в бою с Поветкиным Мейвезер решил провести ответный поединок с Пакьяо
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева испортила Загитовой радость от триумфа22
Загитова ответила Медведевой72
Дудь лишился поста из-за тяги к деньгам32
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке26
Тутберидзе сделала громкое заявление47
Видео
02:04
Россиянок оставили без медалей
Летние виды спорта
01:50
«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA
Летние виды спорта
01:03
Дудь лишился поста из-за тяги к деньгам
Футбол
01:00
Емельяненко займется «нефтегазовым делом»
MMA
07:49
Медведева испортила Загитовой радость от триумфа
Фигурное катание
01:57
Боец UFC осадила российского тележурналиста
MMA
04:48
Загитова ответила Медведевой
Фигурное катание
00:54
Война окончена. Головкин проиграл в США
Бокс Статьи
00:30
Скандал с Уильямc получил продолжение
Теннис
02:54
Опубликовано особое письмо WADA России
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение