«Не нужны регалии»: Усик отказался стать Героем Украины

Почему боксер Усик отказался от звания Героя Украины

Украинский боксер Александр Усик , недавно ставший абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, отказался от звания Героя Украины, вручение которого инициировал премьер-министр Владимир Гройсман . Спортсмен отметил, что ему «не нужны никакие звезды».

Украинский боксер Александр Усик уже не в первый раз противоречиво высказывается относительно любых политических или государственных вмешательств в его спортивную карьеру.

На этот раз спортсмен отказался от звания Героя Украины, которое предложил присвоить боксеру премьер-министр Владимир Гройсман.

«Герой? Не нужны мне никакие звезды. Для своего народа, для определенного количества людей моей страны я и так являюсь героем, мне не нужны для этого звезды, мне не нужны для этого регалии», — сказал Усик на пресс-конференции, которую транслировали украинские телеканалы.

В ночь на 22 июля прошел первый в истории финал Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в тяжелом весе. Результат этого поединка определял чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF). Усик выиграл бой у россиянина Мурата Гассиева в Москве, став первым в истории абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. Итог встречи был определен единогласным решением судей.

Результат поединка вызвал большой резонанс в украинском обществе. Ряд политиков поздравили Александра с важной победой. Об успехе Усике высказался и Гройсман.

«Историческая победа нашего Александра Усика! В очередной раз он доказывает — сильнее украинцев в мире никого нет! Предложу президенту присвоить Александру звание Героя Украины! Слава Украине! Слава нашему Герою!» — такой пост выложил Гройсман у себя на странице в фейсбуке.

Сам Усик вряд ли обрадовался такому почетному предложению.

«Я не знаю об этом ничего, не слышал об этом и не могу вам сказать. Думаю, что они преувеличивают мои возможности», — сказал Усик по прибытии с боя в Киев.

После боксер отдельно отметил, что у него есть желание двигаться вперед и все, чего он хочет от государства, которое никогда ни о чем не просил, — не мешать в этом.

Стоит отметить, что у Усика достаточно непростая история взаимоотношений с украинской политикой. В своих многочисленных интервью он не раз утверждал, что не собирается становиться жертвой пропаганды, а просто выполняет свое дело. Как отмечает Александр, он прославляет свою страну, ведь от США до России благодаря его труду поднимается украинский флаг и поется украинский гимн. Однако если сам Усик к политике пристрастия пока не имеет, то политика к Усику пристрастна в крайней степени.

Реакция украинских политиков в социальных сетях на победу Усика над Гассиевым не заставила себя долго ждать. Помимо Гройсмана боксера поздравил президент Украины Петр Порошенко . У себя в фейсбуке политик отметил, что успех Александра является «символом украинской борьбы»,

«Ни секунды не сомневался, что Саша победит! Украинский гимн, который раздался сегодня в Москве на весь мир, — это символ нашей борьбы, приближение нашей победы. Украина гордится тобой!»— написал Порошенко в первые минуты после завершения поединка.

Однако не все остались довольны выступлением Усика в России. В частности, детская писательница Лариса Ницой называла Александра «трусом и ватой».

Причиной этому стало нежелание боксера кричать после боя лозунг «Слава Украине», который писательница считает лозунгом «бандеровцев, Майдана, и всех независимых украинцев в логове врага».

«Для меня Усик — обычный трус. Да, он умело махает кулаками, он является профессионалом своих кулаков, но он трус. Выйдя на этот ринг, он мог на весь мир сказать «Слава Украине!», но этого не сделал. Это ведь не просто лозунг. Надо иметь смелость в логове врага сказать этот лозунг, но он такой смелости не имеет», — цитируют Ницой украинские СМИ.

То, что Усик не произнес лозунг после боя Гассиевым, вызвало реакцию не только у людей творчества, но и государственных деятелей. Так, не остался в стороне украинский народный депутат партии УКРОП (украинское движение патриотов) Виталий Крупский. Он поздравил Усика с победой, выразив мысль, что тот недостаточно тщательно отстаивает внутренние ценности Украины и патриотичен. Кроме того, Крупский не отрицает возможность меркантильности бойца — по его мнению, Александр согласился биться в России, а не в Саудовской Аравии из-за размера гонорара.

Более того, депутат предположил, почему боксер отказывается от политических высказываний:

«Я понимаю, что вы принадлежите к православному движению «Сорок Сороков», который управляется из Москвы. Именно поэтому вы считаете Россию не агрессором, а братским славянским народом. И ваши объятия с российским боксером нам очередное напоминание этого», — написал Крупский в фейсбуке.

Стоит отметить, что Усик и правда состоит в движении «Сорок Сороков», основная деятельность которого происходит в Москве. После боя с Гассиевым координатор движения Андрей Кормухин поздравил Александра у себя в социальных сетях, выложив его фотографию в футболке с эмблемой организации. Кормухин также заявил, что этот поединок повод не для вражды, а для объединения во Христе.

Другой болезненной точкой соприкосновения с политиками и журналистами является мнение боксера по поводу принадлежности Крыма.

На вопрос «Чей же Крым?» Александр ни разу не отвечал прямо, а в одной из бесед и вовсе спросил, зачем его намеренно провоцируют.

Важно, что у Усика проживают родственники в Симферополе, и он неоднократно посещал и продолжает навещать их, несмотря на территориальную принадлежность Крыма.