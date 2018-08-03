Раскритикованный Усик восхвалил Украину в стихах

Раскритикованный Усик восхвалил Украину в собственном стихотворении

Украинский боксер и абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик зачитал собственное стихотворение о родине. Видеозапись опубликована на YouTube-канале Sport.ua.

«Украина, моя Украина! Моя сильная, моя Родина. Ты для меня как мать для сына — Самая родная и навеки одна. Ты казацкого рода страна, Богом на небесах любимая. Родина ты сильная моя, Тело мы за тебя положим, А душой мы с Богом всегда. Мы за тебя, родную, попросим Всех святых тебя сохранить: И бескрайние поля без ограничений, И красивые леса, и поля, И карпатские горы высокие, И ели стройные, как струна. Все у нас есть для жизни и праздника, У нас страна единая на всех. Так помолимся, братья, мы Богу, Чтобы сохранил нас в единстве всех», — прочитал спортсмен.

После победы над россиянином Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) Усик подвергся критике со стороны украинских чиновников. Сам боксер при этом отказался от государственных наград, отметив, что и без них является «героем страны».