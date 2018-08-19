Британец Фьюри одержал вторую победу после 2,5-летнего перерыва

Бывший чемпион мира по боксу по трем престижным версиям в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри одержал победу во втором поединке подряд после перерыва в 2.5 года. В 10-раундовом рейтинговом поединке в Белфасте он выиграл у итальянца Франческо Пьянеты по очкам.

Поединок проходил под открытым небом, по ходу боя пошел дождь, и организаторы раскидывали зрителям дождевики. Несмотря на то, что боксеры были мокрыми от влаги, это не сильно сказалось на их действиях. Фьюри не форсировал события в атаке, и несмотря на полное преимущество, не стремился завершать бой досрочно. А иногда терял концентрацию и пропускал, но нечасто, и это не отразилось на общей картине боя.

Оценки выставлял только главный судья в ринге, он отдал все раунды Фьюри — 100:90.

Фьюри вернулся на ринг в июне этого года, победив албанца Сефера Сефери техническим нокаутом в четвертом раунде.

В ноябре 2015 года в 12-раундовом бою в Германии Фьюри победил украинца Владимира Кличко по очкам единогласным решением судей и завоевал титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO). Позднее британец был лишен титула IBF из— за отказа проводить обязательную защиту.

Летом 2016 года допинг-проба Фьюри дала положительный результат на кокаин, в октябре того же года он был лишен британской боксерской лицензии. Летом 2017 года Фьюри объявил о завершении карьеры, однако позднее передумал. Он получил британскую боксерскую лицензию в апреле этого года. За время перерыва Фьюри поправился почти на 40 кг, однако к возвращению на ринг вернулся практически в свой боевой вес.

В послужном списке 30-летнего Фьюри теперь 27 побед (19 нокаутом) и ни одного поражения. 33-летний Пьянета потерпел пятое поражение при 35 победах (21 нокаутом) и одной ничьей. Он дважды боксировал за титул чемпиона мира и оба раза проиграл — в 2013 году украинцу Владимиру Кличко в бою за титулы WBO, IBF и WBA и в 2015 году Руслану Чагаеву из Узбекистана в поединке за пояс WBA.