Ещё
Кремлёв: Усик — человек с большой буквы
Далее:
Читайте также:
Ещё
Серена Уильямс продолжила истерику
Серена Уильямс продолжила истерику

Кремлёв: Усик — человек с большой буквы 

RT на русском 4 августа 2018
Фото: wbsuperseries Twitter
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв высказал мнени о личных качествах украинского боксёра, абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе Александра Усика.
«Он патриот своей страны и желает Украине только добра. Александр — человек с большой буквы. Не каждый способен так смело заявлять о своей позиции. Усик не сказал ни одного плохого слова в адрес России. К тому же он верующий, и это правильно, ведь человек без веры ничего из себя не представляет», — рассказал Кремлёв RT.
Ранее глава Федерации бокса России прокомментировал решение Усика отказаться от звания Героя Украины.
RT на русском: последние новости
Малкин считает, что Головкина засудили в бою с Альваресом Джошуа считает, что ему потребуется от шести до восьми раундов для победы в бою с Поветкиным Мейвезер решил провести ответный поединок с Пакьяо
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева испортила Загитовой радость от триумфа22
Загитова ответила Медведевой72
Дудь лишился поста из-за тяги к деньгам32
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке26
Тутберидзе сделала громкое заявление47
Видео
02:04
Россиянок оставили без медалей
Летние виды спорта
01:50
«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA
Летние виды спорта
01:03
Дудь лишился поста из-за тяги к деньгам
Футбол
01:00
Емельяненко займется «нефтегазовым делом»
MMA
07:49
Медведева испортила Загитовой радость от триумфа
Фигурное катание
01:57
Боец UFC осадила российского тележурналиста
MMA
04:48
Загитова ответила Медведевой
Фигурное катание
00:54
Война окончена. Головкин проиграл в США
Бокс Статьи
00:30
Скандал с Уильямc получил продолжение
Теннис
02:54
Опубликовано особое письмо WADA России
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение