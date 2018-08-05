«Пора уходить»: Ковалев сенсационно проиграл пояс

«Пора уходить»: как Ковалев потерял чемпионский пояс

Российский боксер Сергей Ковалев сенсационно проиграл колумбийцу Элейдеру Альваресу и потерял титул чемпиона мира WBO. После поединка в Атлантик-Сити тренер спортсмена заявил, что 35-летнему Ковалеву пришла пора завершить карьеру. Другой россиянин Дмитрий Бивол в третий раз защитил свой пояс WBA, одолев единогласным решением судей малавийца Айзека Чилембу . Следующий бой он намерен провести в конце этого года.

В эту ночь в Атлантик-Сити состоялся большой боксерский вечер, в рамках которого два российских боксера провели свои титульные поединки. Так, 27-летний Дмитрий Бивол в третий раз смог защитить свой чемпионский пояс по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелой весовой категории.

В 12—раундовом бою против малавийского боксера Айзека Чилембы россиянин одержал победу единогласным решением судей — 120:108, 120:108, 116:112 в пользу Бивола.

Для российского атлета это уже 14-я победа подряд. В своей профессиональной карьере он не потерпел ни одного поражения. Однако, одолев Чилембу по очкам, Бивол прервал собственную серию из досрочных побед, которая составляла пять поединков кряду.

Впрочем, сам спортсмен и не рассчитывал завершить бой раньше времени. По его мнению, отправить опытного малавийца в нокаут представляется очень сложной задачей.

«Все было по плану, но бой был непростым. Чилембу до этого никто не нокаутировал, были только нокдауны, поэтому победить досрочно было сложно. Я хорошо попал в начале боя, но решил не форсировать события.

Сейчас готов к любому сопернику, потому что я чемпион и должен защищать титул», — цитирует Бивола ТАСС.

После боя в Атлантик-Сити 27-летний уроженец Кыргызстана намерен выйти на ринг в конце этого года, о чем сообщил его менеджер Вадим Корнилов , который также отметил, что его сражение с Чилембой прошло так, как и планировалось.

«Конечно, Дмитрий проведет следующий бой до конца года. Он готов и к объединительным боям, после поединка будем смотреть относительно соперника. Что касается Чилембы, то он по своей манере не позволяет показать зрелищный бой. Но Дмитрий провел все раунды, как и планировалось», — приводит ТАСС слова менеджера спортсмена.

После Бивола на ринг вышли российский боксер Сергей Ковалев и колумбиец Элейдер Альварес. 35-летний россиянин должен был защитить свой титул чемпиона мира по версии WBO. Однако Ковалев неожиданно потерпел поражение.

В ходе боя россиянин по прозвищу «Крашер» боксировал первым номером, но в седьмом раунде отдал инициативу своему оппоненту. Альварес этим технично воспользовался, нанеся мощный удар с правой в лицо Ковалеву, после чего тот упал на настил ринга. Поднявшись на ноги, Сергей пропустил еще два удара и не смог продержаться до конца раунда.

Таким образом, 34-летний колумбиец стал новым чемпионом версии по версии WBO в полутяжелом весе.

После боя тренер российского боксера Аброр Турсунпулатов заявил, что его подопечный чувствует себя нормально и пришел в себя после нокаута. Однако возраст и физическое состояние спортсмена должны склонить Ковалева к тому, чтобы завершить профессиональную карьеру.

«Реванша с Альваресом не будет, Серега должен бросать бокс. Здоровье не то уже. Даже если бы он бой выиграл, я предложил бы ему заканчивать карьеру», — отметил специалист.

Впрочем, представители россиянина настроены на то, чтобы Ковалев вновь вышел на ринг и попробовал взять у своего обидчика реванш.

«Сергей сейчас пройдет обследование в больнице, но с ним все в порядке. Он неожиданно пропустил тот удар, поэтому поединок, к сожалению, завершился именно так. Если Сергей захочет, то ему будет организован реванш с Альваресом, такой пункт у нас есть. Я бы не торопилась с заявлениями относительно завершения карьеры, раньше все говорили, что и Мэнни Пакьяо закончит, но он еще в тонусе», — сообщила глава промоутерской компании Ковалева Кэти Дува.

К еще одному противостоянию готов и сегодняшний победитель, который также заявил, что специально тренировал свой удар, которым в итоге отправил россиянина в нокаут.

«Я готов встретиться с сильнейшими боксерами мира в своей категории. Я ждал этого пять лет. Готов встретиться на ринге с любым соперником.

Не могу описать словами то, что я сейчас чувствую. Просто хотел показать Ковалеву, что я силен, у меня крепкий подбородок и я готов к серьезным вещам», — поделился своими впечатлениями Альварес.

Для колумбийца эта победа стала 24-й кряду. На счету Ковалева же теперь три поражения при 32-х победах и одной ничьей. После боя «Крашер» обратился к болельщикам, поблагодарив их за поддержку, и заявил, что пока еще не принял решения относительно своего будущего.

«Сейчас нужно пройти все необходимые обследования после таких непредвиденных ситуаций. Ну да, пропустил «плюшечку» и как-то не смог собраться.

Видимо подустал, пришло время вешать перчатки, передавать свой опыт каким-то другим путем, поэтому спасибо вам за поддержку, за веру в меня, извиняюсь, что так разочаровал, возможно, кого-то, но это бокс, поэтому всякое бывает.