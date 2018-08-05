«Ковалев повел себя недисциплинированно»

Экс-чемпион IBF: Ковалев должен сам решить, продолжить карьеру или нет

Российский боксер Сергей Ковалев неожиданно уступил колумбийцу Элейдеру Альваресу и потерял титул чемпиона мира по версии WBO. Другой россиянин Дмитрий Бивол в очередной раз триумфально отстоял свой пояс WBA и одержал победу в поединке против малавийца Айзека Чилембы. Экс-чемпион IBF Дмитрий Кириллов в интервью «Газете.Ru» подвел итоги титульных боев, прошедших в Атлантик-Сити, а также поделился мнением о будущем Ковалева и Бивола.

В ночь на 5 августа в Атлантик-Сити состоялся боксерский вечер, в ходе которого россияне Сергей Ковалев и Дмитрий Бивол провели свои титульные поединки. Ковалев не смог защитить свой пояс чемпиона мира по версии WBO в полутяжелой весовой категории, проиграв 34-летнему колумбийцу Элейдеру Альваресу. Чуть ранее Бивол в третий раз отстоял титул WBA и единогласным решением судей одолел малавийца Айзека Чилембу

Бывший чемпион Международной боксерской федерации (IBF) в наилегчайшем весе Дмитрий Кириллов в эксклюзивном интервью «Газете.Ru» поделился мнением о выступлении российских боксеров в США, а также предположил, стоит ли продолжать карьеру 35-летнему Ковалеву.

— Какие впечатления от прошедшего боксерского вечера?

— Дмитрий продемонстрировал исключительную дисциплину, полностью контролировал ход поединка. Конечно, публика хотела увидеть зрелищной и более яркой победы, но Бивол все сделал правильно. Ему не нужно было нигде ни прибавлять, ни убавлять. Каждое его действие было выверено точно и до конца. Что касается Сергея, то ему как раз не хватило этой дисциплинированности.

Ковалев весь бой гонялся за соперником, не думая об обороне, в результате чего и пропустил те роковые несколько ударов от Альвареса.

— Главным сюрпризом стало поражение Ковалева. Он боксировал первым номером, но в итоге был нокаутирован. Что произошло с Сергеем?

— Сергей сделал акцент только на атаке, а надо было подумать и о защите. Ковалев хотел задавить своего соперника мощью и силой, а в итоге сам оказался нокаутирован. А Альварес, между прочим, обладает хорошим ударом. Это бьющий и опытный боксер. Сергей этого не учел. Он давил, давил на своего соперника и в один момент упустил нить поединка.

— Что делать Ковалеву дальше? Завершить карьеру или согласиться на реванш с Альваресом? Тренер россиянина Аброр Турсунпулатов считает, что Сергею пора уходить из бокса…

— Тренер у Ковалева меняется чуть ли не перед каждым подготовительным этапом. Сергей уже давно сам себе тренер. Только от него зависит судьба его дальнейшей карьеры. Думаю, Турсунпулатов просто высказал свое мнение, не более. У Ковалева же свое видение этой ситуации, и ему решать, продолжать карьеру или нет.

Очень важно учитывать физическое состояние Ковалева, а также его контракт с промоутерами. Если у него есть желание, возможности и силы, то ему стоит вновь выйти на ринг и показать себя.

Что касается реванша с Альваресом, то сомневаюсь, что он состоится. Здесь все зависит только от промоутеров. Если они договорятся, тогда Сергею нужно пересмотреть тактику боя. Ему нужно сделать акцент не на силе удара, а на технике. В этом Ковалев Альваресу не уступит уж точно. Также надо поработать над обороной. Шансы взять реванш у колумбийца появятся только в том случае, если Сергей подойдет к бою иначе.

— Что скажете о выступлении Бивола? Чилемба показал себя крепким бойцом.

— Всегда сложно боксировать с соперниками, которые сразу же закрываются в обороне и не бросаются на оппонента. Так же поступил и Чилемба: он не стал проявлять агрессию по отношению к Биволу и рассчитывал только на контратаки. Это очень скользкий, но опытный и сильный боксер.

— Дмитрий победил, но только по очкам. До этого он пять раз подряд завершал поединок досрочно. Сказался опыт Чилембы?

— Хотелось увидеть от Бивола более яркого выступления, особенно после указаний Геннадия Машьянова (тренер Дмитрия Бивола. — «Газета.Ru»), который ближе к концу поединка требовал от своего подопечного повторять комбинации. Но Дима не то чтобы проигнорировал их, а действовал по ситуации. Чилембо несколько раз опасно огрызался, пытаясь нанести удар во время, когда Бивол только начинал атаку. Был риск нарваться на неприятности, и россиянин это понимал.

Поэтому тот факт, что Дмитрий не смог завершить бой досрочно, нисколько не будет влиять на его состояние и карьеру. Наоборот, Бивол набрал нужный опыт противостояния с таким типом бойцов.

Подобные бои должны быть в карьере у каждого боксера. Дмитрий еще достаточно молодой и очень перспективный спортсмен. Победы нокаутами у него еще только впереди. Хотя это далеко не главное. Важно ведь быть внимательным и контролировать каждый эпизод боя, что Дмитрий и продемонстрировал.

— Бивол планирует провести следующий бой в конце этого года. Кто мог бы стать его соперником и какие перспективы у Дмитрия на будущее?

— Он давно горит желанием объединить титулы. Но неясно, как пройдут переговоры с промоутерами Альвареса, победившего Ковалева. Если представители Бивола предложат провести поединок, то колумбиец, скорее всего, ответит отказом. Поэтому если объединительного боя не будет, то Дмитрий сконцентрируется на защите титула. Все зависит от физического состояния россиянина и времени. Если у него будет возможность, то он вновь выйдет на добровольную защиту чемпионского пояса. В противном случае он будет ожидать обязательного выхода на ринг против боксера, который стоит следующим в рейтинге.

Хотелось бы, чтобы Дмитрий боксировал с именитыми, звездными спортсменами. Кстати, возможно мы бы смогли увидеть бой Бивола с тем же Ковалевым, хотя Сергей, вероятно, откажется.