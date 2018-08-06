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Валуев прокомментировал поражение Ковалева
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Валуев назвал поражение Ковалева «историей счастливого удара» 

Газета.Ru + ещё 11 6 августа 2018
Фото: ТАСС
Экс-чемпион мира по версии WBA в тяжелом весе и депутат Госдумы Николай Валуев поделился мнением о поражении Сергея Ковалева от Элейдера Альвареса нокаутом, передают "Известия".
"Поражение Ковалева — это история счастливого удара. В профессиональном боксе такое бывает, и ничего с этим не поделаешь. Сергей лидировал по итогам шести раундов, но размен, на который он пошел, будучи в состоянии грогги, нокдауна, — это неверно. Это серьезная ошибка, которая стоила ему пояса", — заявил Валуев.
Боксер потерял титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе.
Ранее экс-чемпион мира в первом тяжелом весе прокомментировал поражение Ковалева.
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