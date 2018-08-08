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Невеста променяла Кличко на молодого красавчика
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Невеста променяла Кличко на молодого красавчика 

Дни.ру 8 августа 2018
Фото: globallookpress.com
Вездесущим западным папарацци удалось выяснить, кого 28-летняя актриса Хайден Панеттьери предпочла известному боксеру Владимиру Кличко. Новым избранником дивы оказался молодой перспективный актер, покоряющий вершины Голливуда.
Совсем недавно стало известно о расставании 28-летней голливудской актрисы Хейден Панеттьери и 42-летнего боксера Владимира Кличко. При этом информация о разладе в отношениях возлюбленных впервые появилась достаточно давно.
Так, месяц назад Панеттьери впервые попала в объективы папарацци без помолвочного кольца. Немногим позже все прояснилось окончательно: журналисты подловили Хейден в компании нового избранника — 28-летнего начинающего актера Брайана Хикерсона, передает издание Just Jared.
Стоит отметить, что парень только начинает строить свою карьеру в Голливуде. Его самую заметную роль на данный момент можно назвать партию офицера Уильямса в фильме "Магистр изящных искусств".
Напомним, что актриса из США Хейден Панеттьер и украинский боксер Владимир Кличко расстались после девяти лет отношений. Разрыв пары подтвердила мать Панеттьер. Женщина рассказала, что у бывшей невесты Кличко в настоящее время "происходит много нового в жизни".
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