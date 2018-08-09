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«Я иду за тобой»
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С. Альварес — Головкину: я иду за тобой 

Чемпионат.com + ещё 4 9 августа 2018
Фото: globallookpress.com
15 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится вечер профессионального бокса, главным событием которого станет повторный поединок между чемпионом мира в среднем весе Геннадием Головкиным и экс-чемпионом мира Саулем Альваресом.
На данный момент боксёры ведут активную фазу подготовки к бою и находятся в тренировочных лагерях. Вместе с тем, они продолжают подогревать интерес ко встрече. Так Сауль Альварес, посредством своей официальной странице в «Инстаграме», коротко обратился к Головкину, написав следующее:
«Я иду за тобой». Пост был сопровождён эпизодом с тренировки мексиканца, в ходе которого видна работа Сауля на лапах.
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