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Усик может сразиться с Уордом
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СМИ: украинский боксер Усик может провести бой против американца Уорда 

ТАСС + ещё 37 17 августа 2018
Фото: AP Photo
Украинский боксер, победитель Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) Александр Усик может провести бой против американца Андре Уорда. Об этом сообщил менеджер украинца Эгис Климас, чьи слова приводит портал World Boxing News.
"Сначала мы хотели бы организовать бой с [Тони] Белью, после чего мы будем искать возможность проведения любых других интересных поединков в первом тяжелом весе или отправимся в тяжелый вес, не вступая в переговоры о бое с Энтони Джошуа, — сказал Климас. — Например, мы слышали, что Андре Уорд хочет вернуться в бокс, это может быть интересный поединок, он мог бы вызвать интерес в США".
Усик в поединке, который прошел в московском спорткомплексе "Олимпийский" в ночь на 22 июля, победил россиянина Мурата Гассиева единогласным решением судей в финале первого розыгрыша Всемирной боксерской суперсерии и объединил титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в весе до 90,71 кг.
Уорд объявил о завершении карьеры в сентябре прошлого года, на тот момент он владел тремя поясами чемпиона мира по версиям WBA, IBF и WBO во втором среднем весе. Последними боями в его карьере были поединки против россиянина Сергея Ковалева, оба завершились победой американца.
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