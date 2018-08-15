Экс-чемпион мира по боксу задержан за домашнее насилие

Бывший чемпион мира по боксу в полутяжелом весе американец Антонио Тарвер арестован во Флориде за домашнее насилие, сообщает ТАСС

По информации с портала TMZ, боксер был арестован 13 августа и провел ночь в тюрьме. На утро Тарвера отпустили под залог в $1 тыс.

Детали произошедшего пока не разглашаются, но отмечается, что экс-чемпион, которому в этом году исполнится 50 лет, уже имел проблемы с законом. Тарвер был арестован в Лас-Вегасе за то, что не выплатил долг перед казино.

Тарвер был чемпионом мира по боксу в полутяжелом весе по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской ассоциации (WBА). Он становился бронзовым призером Олимпийских игр 1996 года в Атланте, а также получил золотую медаль чемпионата мира 1995 года.

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