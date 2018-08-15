Ещё
Экс-чемпион мира по боксу задержан за домашнее насилие
Далее:
Читайте также:
Ещё
Серена Уильямс продолжила истерику
Серена Уильямс продолжила истерику

Экс-чемпион мира по боксу задержан за домашнее насилие 

Газета.Ru + ещё 6 15 августа 2018
Фото: Reuters
Бывший чемпион мира по боксу в полутяжелом весе американец Антонио Тарвер арестован во Флориде за домашнее насилие, сообщает ТАСС.
По информации с портала TMZ, боксер был арестован 13 августа и провел ночь в тюрьме. На утро Тарвера отпустили под залог в $1 тыс.
Детали произошедшего пока не разглашаются, но отмечается, что экс-чемпион, которому в этом году исполнится 50 лет, уже имел проблемы с законом. Тарвер был арестован в Лас-Вегасе за то, что не выплатил долг перед казино.
Тарвер был чемпионом мира по боксу в полутяжелом весе по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской ассоциации (WBА). Он становился бронзовым призером Олимпийских игр 1996 года в Атланте, а также получил золотую медаль чемпионата мира 1995 года.
Ранее победителя "Тур де Франс" задержали за нападение на проститутку.
Газета.Ru: последние новости
Головкин проиграл Альваресу и потерял звание чемпиона мира Джошуа поделился ожиданиями от боя с Поветкиным Стала известна дата следующего боя Усика
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева испортила Загитовой радость от триумфа22
Дудь лишился поста из-за тяги к деньгам32
Загитова ответила Медведевой72
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке26
Тутберидзе сделала громкое заявление47
Видео
02:04
Россиянок оставили без медалей
Летние виды спорта
01:50
«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA
Летние виды спорта
01:03
Дудь лишился поста из-за тяги к деньгам
Футбол
01:00
Емельяненко займется «нефтегазовым делом»
MMA
07:49
Медведева испортила Загитовой радость от триумфа
Фигурное катание
01:57
Боец UFC осадила российского тележурналиста
MMA
04:48
Загитова ответила Медведевой
Фигурное катание
00:54
Война окончена. Головкин проиграл в США
Бокс Статьи
00:30
Скандал с Уильямc получил продолжение
Теннис
02:54
Опубликовано особое письмо WADA России
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение