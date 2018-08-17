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Гассиев получил травму
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Боксер Гассиев травмировал плечо и может быть прооперирован 

ТАСС + ещё 6 17 августа 2018
Фото: ТАСС
Бывший чемпион мира по боксу россиянин Мурат Гассиев может быть прооперирован в Германии по поводу травмы левого плеча. Об этом ТАСС сообщил со-промоутер спортсмена Леон Маргулес.
"Гассиеву может понадобиться операция. У него травма левого плеча. Мы пока не говорили о его будущем. Как только Мурат оправится от травм, мы обсудим ситуацию", — сказал Маргулес.
В конце июля Гассиев уступил украинцу Александру Усику, лишившись титулов чемпиона мира в весе до 90,71 кг по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF). Усик, который также владеет поясами Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской организации (WBO), стал абсолютным чемпионом мира.
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