Тищенко победил в дебютном бою на профринге

Олимпийский чемпион Тищенко выиграл свой первый бой после перехода в профессиональный бокс

Российский боксёр Евгений Тищенко одержал победу над венесуэльцем Вильямсом Окандо в рейтинговом бою.

Поединок завершился победой российского спортсмена техническим нокаутом в пятом раунде.

Этот бой стал для 27-летнего боксёра первым на профессиональном ринге.

В любительском боксе Тищенко завоевал золото Олимпиады 2016, чемпионата мира 2015 года, а также чемпионатов Европы 2015 и 2017 года в весовой категории до 91 кг.