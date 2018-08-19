Тищенко победил в дебютном бою на профринге

Российский боксёр Евгений Тищенко одержал победу над венесуэльцем Вильямсом Окандо в рейтинговом бою.
Поединок завершился победой российского спортсмена техническим нокаутом в пятом раунде.
Этот бой стал для 27-летнего боксёра первым на профессиональном ринге.
В любительском боксе Тищенко завоевал золото Олимпиады 2016, чемпионата мира 2015 года, а также чемпионатов Европы 2015 и 2017 года в весовой категории до 91 кг.
Ранее сообщалось, что Тайсон Фьюри проведёт следующий бой с Деонтеем Уайлдером.