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Тищенко победил в дебютном бою на профринге
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Олимпийский чемпион Тищенко выиграл свой первый бой после перехода в профессиональный бокс 

RT на русском + ещё 11 19 августа 2018
Фото: Reuters
Российский боксёр Евгений Тищенко одержал победу над венесуэльцем Вильямсом Окандо в рейтинговом бою.
Поединок завершился победой российского спортсмена техническим нокаутом в пятом раунде.
Этот бой стал для 27-летнего боксёра первым на профессиональном ринге.
В любительском боксе Тищенко завоевал золото Олимпиады 2016, чемпионата мира 2015 года, а также чемпионатов Европы 2015 и 2017 года в весовой категории до 91 кг.
Ранее сообщалось, что Тайсон Фьюри проведёт следующий бой с Деонтеем Уайлдером.
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