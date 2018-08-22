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Боксер пропустила тренировочный удар и умерла
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Боксер пропустила тренировочный удар и умерла 

Lenta.ru + ещё 2 22 августа 2018
Фото: РИА Новости
Новозеландская боксер Люси Браун скончалась после удара, полученного на тренировке. Об этом сообщает MyMMANews.
Спортсменка получила удар в голову во время спарринга. Сперва 31-летняя Браун не жаловалась на здоровье. Она сделала перерыв, чтобы выпить воды, после чего почувствовала себя плохо. Браун была доставлена в больницу самолетом в критическом состоянии. Боксер в течение нескольких дней была подключена к системе жизнеобеспечения и умерла 22 августа.
Браун всерьез увлеклась боксом в 2014 году, когда ей, как бывшей онкобольной, довелось выступить в благотворительном боксерском поединке. Также Браун участвовала в турнире «Золотая Перчатка» в Австралии. Там новозеландке удалось завоевать серебряную медаль.
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