Определился противник Лебедева на бой 7 сентября

Определился противник боксера Лебедева на бой 7 сентября

Стал известен боксер, с которым россиянин Денис Лебедев проведет поединок 7 сентября в Челябинске, сообщает ТАСС

Лебедев выйдет на ринг против представителя Турции Хизни Алтункая. Эту информацию подтвердил брат и тренер турецкого спортсмена Турхан Алтункая.

"Да, это правда, Хизни проведет бой с Лебедевым. Это будет 10-раундовый поединок", — заявил он.

Алтункая расположился на девятом месте в рейтинге WBA. Последний профессиональный бой он проиграл казахстанскому спортсмену Бейбуту Шуменову.

Турецкий боксер за свою карьеру одержал 30 побед (17 из них — нокаутом) и потерпел два поражения. На счету Лебедева 30 побед (22 нокаутом) и два поражения.

Ранее сообщалось, что Тайсон посетит Челябинск.