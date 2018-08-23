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Определился противник Лебедева на бой 7 сентября
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Определился противник боксера Лебедева на бой 7 сентября 

Газета.Ru 23 августа 2018
Фото: Газета.Ru
Стал известен боксер, с которым россиянин Денис Лебедев проведет поединок 7 сентября в Челябинске, сообщает ТАСС.
Лебедев выйдет на ринг против представителя Турции Хизни Алтункая. Эту информацию подтвердил брат и тренер турецкого спортсмена Турхан Алтункая.
"Да, это правда, Хизни проведет бой с Лебедевым. Это будет 10-раундовый поединок", — заявил он.
Алтункая расположился на девятом месте в рейтинге WBA. Последний профессиональный бой он проиграл казахстанскому спортсмену Бейбуту Шуменову.
Турецкий боксер за свою карьеру одержал 30 побед (17 из них — нокаутом) и потерпел два поражения. На счету Лебедева 30 побед (22 нокаутом) и два поражения.
Ранее сообщалось, что Тайсон посетит Челябинск.
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