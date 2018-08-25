Боксер сдался без единого удара и захотел уважения

Американский тяжеловес Кертис Харпер не стал боксировать с нигерийцем Эфе Аджагбой и покинул ринг сразу после начала их боя. Видео эпизода опубликовано в Twitter-аккаунте SportsCenter.

Как позже уточнил журналист Джордан Харди в своем Twitter, Харпер своим жестом попытался оставить послание организаторам боя. Американец почувствовал неуважение в свой адрес из-за недостаточного размера гонорара за бой с нигерийским боксером.

Таким образом, Аджагба остается непобедимым в тяжелом весе. На счету нигерийца уже шестая победа к ряду и ни одного поражения.