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Боксер сдался без единого удара и захотел уважения
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Боксер сдался без единого удара и захотел уважения 

Lenta.ru + ещё 6 25 августа 2018
Американский тяжеловес Кертис Харпер не стал боксировать с нигерийцем Эфе Аджагбой и покинул ринг сразу после начала их боя. Видео эпизода опубликовано в Twitter-аккаунте SportsCenter.
Как позже уточнил журналист Джордан Харди в своем Twitter, Харпер своим жестом попытался оставить послание организаторам боя. Американец почувствовал неуважение в свой адрес из-за недостаточного размера гонорара за бой с нигерийским боксером.
Таким образом, Аджагба остается непобедимым в тяжелом весе. На счету нигерийца уже шестая победа к ряду и ни одного поражения.
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