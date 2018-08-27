«Остановил безумца»: боксер предотвратил угон самолета

Бывший профессиональный французский боксер Тарик Сахибеддин предотвратил угон самолета. Во время полета 46-летний француз остановил агрессивного пассажира, который пытался проникнуть в кабину пилота, требуя изменить маршрут. По прилете в аэропорт дебошир был задержан, а Сахибеддину была выражена благодарность со стороны полиции и авиакомпании.

Двукратный чемпион Франции по боксу Тарик Сахибеддин, завершивший профессиональную карьеру, проявил свои боксерские навыки во время рейса на самолете, который следовал из Мюнхена в Париж. По информации журналиста Арно Ромеро, инцидент произошел на борту самолета, когда один из пассажиров вел себя крайне агрессивно. Изначально он вступил в конфликт со стюардессой, которая ответила ему на просьбу принести алкоголь отказом. После этого агрессивный пассажир резко встал со своего места и, отказавшись сесть обратно, начал угрожать экипажу самолета проникнуть в кабину пилота и захватить воздушное судно.

Свои действия нетрезвый дебошир мотивировал тем, что «желает вернуться обратно в Мюнхен к своим друзьям». Вскоре он предпринял попытку открыть дверь в кабину пилотов, однако был нейтрализован Сахибеддином и еще парой пассажиров. Бывший французский боксер отправил нарушителя правопорядка в нокдаун и повалил его на пол.

«Я вышел в туалет и услышал их разговор. Я увидел, что он вел себя агрессивно и угрожал. Я спросил стюардессу, хочет ли она, чтобы я остался с ней и она ответила утвердительно», — заявил Сахибеддин, отметив, что буйный пассажир вел себя неадекватно и выглядел «перевозбужденным».

«Тарик Сахибеддин проявил настоящее мужество и заслужил того, чтобы его поступок был примером для остальных. Прошлой ночью бывший профессиональный боксер на глазах у 200 пассажиров остановил безумца, который пытался попасть в кабину пилотов и угнать самолет. Давайте же поздравим и поприветствуем Тарика, продемонстрировавшего настоящую храбрость», — написал журналист в своем фейсбуке.

За свои действия и помощь представители полиции, члены авиакомпании, а также экипаж самолета выразили благодарность Сахибеддину и даже позволили ему сфотографироваться в кабине пилота за штурвалом судна.

Что касается нарушителя, то после посадки самолета в парижском аэропорту имени Шарля де Голля органы правопорядка задержали его, а затем отправили в специальную клинику для проведения психиатрической экспертизы. Полиция подозревает, что буйный пассажир находился не только в состоянии алкогольного опьянения, но и имел психическое расстройство.

46-летний Тарик Сахибеддин, являющийся уроженцем Марокко, уже завершил профессиональную карьеру в боксе. Всего в его активе 23 боя, в которых он одержал 12 победы. Из них две — нокаутом. В остальных 11 поединках Сахибеддин потерпел неудачу.

Случаи, когда спортсмены проявляли свои лидерские качества и спасали жизни людям, уже случались неоднократно.

Например, четырехкратный олимпийский чемпион и бывший член правления Союза биатлонистов России Александр Тихонов стал участником эпизода, произошедшего в поезде.

В 1969 году Тихонов, находясь в купе вместе с другим биатлонистом Владимиром Мельниковым , услышал крики из соседнего вагона. Зайдя туда, он увидел, как вооруженный преступник угрожал пассажирам расправой. К тому моменту он уже ранил двух людей — слесаря поезда, а также девушку, оказавшуюся директором вагона-ресторана.

Тихонов, увидев, как дебошир пытался скрыться с места преступления, догнал его и обезоружил. Кроме того, он оказал первую медицинскую помощь пострадавшим.

Из последних случаев, когда спортсмены становились героями, вспоминается эпизод, произошедший при участии футболистов московского «Локомотива». Нападающий Джефферсон Фарфан и экс-форвард «железнодорожников» Ари возвращались домой в Москву после выездного матча с тульским «Арсеналом» на своей машине. Проезжая по трассе, они стали свидетелями большой аварии, в ходе которой на высокой скорости столкнулись пять автомобилей.

Футболисты остановились, вытащили людей из-под обломков машин, а затем оказали помощь пострадавшим, дожидаясь бригаду скорой помощи.

«После игры мы с Фарфаном выехали на машине из Тулы. За нами из Москвы специально приехал водитель Денис, в машине был также Эдсон, мой физиотерапевт. Проехали от Тулы минут 15, смотрим –— перекрыто движение, что-то случилось. Оказалось — авария, машины столкнулись лоб в лоб.

Мы выскочили вчетвером. Быстро побежали к месту аварии — там все в дыму. Может быть пожар, подбежали к первой же машине — женщина за рулем… Рвем двери на себя — получается! Удар в лоб этому автомобилю был такой сильный, что из машины вываливались вещи.

Первая мысль — помочь! Женщина в шоке, мы ее высвободили из кресла, вывели мужа, ребенка», — приводит слова Ари «Спорт-Экспресс».

Примечательно, что сами футболисты получили небольшие ссадины.