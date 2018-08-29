Мейвезер-младший ответил Макгрегору на хамство

12-кратный чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший, завершивший спортивную карьеру, предложил ирландскому бойцу Конору Макгрегору тренироваться в его зале накануне поединка против российского чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова , который состоится 6 октября. В ответ на это ирландец в грубой форме отказался от предложения американца, а боксёр ответил бойцу фотографией.

«Самая лёгкая 9-значная сумма, которую я когда-либо зарабатывал», — написал Мейвезер-младший в «Инстаграме» к подписи фото, на которой он боксирует с Макгрегором. Публикация от Floyd Mayweather (@floydmayweather) 28 Авг 2018 в 7:04 PDT

Посмотреть фото можно на странице Флойда Мейвезера-младшего в «Инстаграме».

Напомним, ранее Мейвезер-младший и Конор встречались в боксёрском поединке, победу в котором одержал Флойд и до сих пор это поражение вызывает неприятные воспоминания у Макгрегора.