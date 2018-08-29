Ещё
Мейвезер-младший ответил Макгрегору на хамство
Далее:
Читайте также:
Ещё
Серена Уильямс продолжила истерику
Серена Уильямс продолжила истерику

Мейвезер-младший ответил Макгрегору на хамство 

Чемпионат.com + ещё 17 29 августа 2018
Фото: Instagram
12-кратный чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший, завершивший спортивную карьеру, предложил ирландскому бойцу Конору Макгрегору тренироваться в его зале накануне поединка против российского чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, который состоится 6 октября. В ответ на это ирландец в грубой форме отказался от предложения американца, а боксёр ответил бойцу фотографией.
«Самая лёгкая 9-значная сумма, которую я когда-либо зарабатывал», — написал Мейвезер-младший в «Инстаграме» к подписи фото, на которой он боксирует с Макгрегором.
Посмотреть фото можно на странице Флойда Мейвезера-младшего в «Инстаграме».
Напомним, ранее Мейвезер-младший и Конор встречались в боксёрском поединке, победу в котором одержал Флойд и до сих пор это поражение вызывает неприятные воспоминания у Макгрегора.
Чемпионат.com: последние новости
Сауль Альварес победил Геннадия Головкина, 15 сентября 2018 года Официально: Усик и Беллью проведут поединок 10 ноября Малкин — Головкину: засудили! Мы с тобой, брат
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева испортила Загитовой радость от триумфа22
Дудь лишился поста из-за тяги к деньгам32
Загитова ответила Медведевой72
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке26
Тутберидзе сделала громкое заявление47
Видео
02:04
Россиянок оставили без медалей
Летние виды спорта
01:50
«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA
Летние виды спорта
01:03
Дудь лишился поста из-за тяги к деньгам
Футбол
01:00
Емельяненко займется «нефтегазовым делом»
MMA
07:49
Медведева испортила Загитовой радость от триумфа
Фигурное катание
01:57
Боец UFC осадила российского тележурналиста
MMA
04:48
Загитова ответила Медведевой
Фигурное катание
00:54
Война окончена. Головкин проиграл в США
Бокс Статьи
00:30
Скандал с Уильямc получил продолжение
Теннис
02:54
Опубликовано особое письмо WADA России
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение