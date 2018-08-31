Гассиев боксировал с травмой руки в бою с Усиком

Тренер: Гассиев боксировал с серьезной травмой руки в финале WBSS с Усиком

"Если бы знали, какой уровень травмы был у Мурата, то бой, конечно бы, перенесли. Не знали, что связки порваны, что сухожилие разорвано. С такой рукой боксировать было бессмысленно, левой руки не было совсем", — сказал Сланов.

Он отметил, что российский боксер жаловался на боли в руке до боя.

"Но ему сказали, чтобы терпел, он и терпел. Слишком уверены были, что все равно Мурат что-нибудь придумает, все равно ударит", — рассказал тренер.

22 июля Гассиев уступил украинцу Усику, лишившись титулов чемпиона мира в весе до 90,71 кг по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF). Усик, который владел поясами Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской организации (WBO), стал абсолютным чемпионом мира и обладателем Кубка Мохаммеда Али, который вручается победителю WBSS.