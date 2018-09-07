Ещё
Дортикос и Мастернак проведут поединок 20 октября
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дортикос и Мастернак проведут поединок 20 октября 

Чемпионат.com + ещё 19 7 сентября 2018
Фото: Vringe.com
Бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе по версии WBA Юниер Дортикос проведёт следующий поединок 20 октября. Его соперником станет поляк Матеуш Мастернак. Встреча состоится в рамках четвертьфинала второго сезона Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) и будет проведена в Орландо (штат Флорида, США), сообщает официальная страница WBSS в «Твиттере».
Также на вечере бокса в Орландо состоится четвертьфинальный поединок Всемирной суперсерии и в легчайшем весе. Действующий чемпион мира по версии IBF Эммануэль Родригес встретится с небитым австралийцем Джейсоном Молони.
Соответствующее сообщение с анонсом этих поединков также можно увидеть на официальной странице Всемирной боксёрской суперсерии в «Твиттере».
Чемпионат.com: последние новости
Сауль Альварес победил Геннадия Головкина, 15 сентября 2018 года Официально: Усик и Беллью проведут поединок 10 ноября Сауль Канело Альварес – Геннадий Головкин: реванш, 15.09.2018. Live
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева испортила Загитовой радость от триумфа22
Серена Уильямс продолжила истерику3
Загитова ответила Медведевой74
Дудь лишился поста из-за тяги к деньгам32
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке27
Видео
02:04
Россиянок оставили без медалей
Летние виды спорта
05:38
Серена Уильямс продолжила истерику
Теннис
01:50
«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA
Летние виды спорта
01:03
Дудь лишился поста из-за тяги к деньгам
Футбол
01:00
Емельяненко займется «нефтегазовым делом»
MMA
07:49
Медведева испортила Загитовой радость от триумфа
Фигурное катание
01:57
Боец UFC осадила российского тележурналиста
MMA
04:48
Загитова ответила Медведевой
Фигурное катание
00:54
Война окончена. Головкин проиграл в США
Бокс Статьи
00:30
Скандал с Уильямc получил продолжение
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение