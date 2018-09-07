Дортикос и Мастернак проведут поединок 20 октября

Бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе по версии WBA Юниер Дортикос проведёт следующий поединок 20 октября. Его соперником станет поляк Матеуш Мастернак. Встреча состоится в рамках четвертьфинала второго сезона Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) и будет проведена в Орландо (штат Флорида, США), сообщает официальная страница WBSS в «Твиттере».

Также на вечере бокса в Орландо состоится четвертьфинальный поединок Всемирной суперсерии и в легчайшем весе. Действующий чемпион мира по версии IBF Эммануэль Родригес встретится с небитым австралийцем Джейсоном Молони.

Соответствующее сообщение с анонсом этих поединков также можно увидеть на официальной странице Всемирной боксёрской суперсерии в «Твиттере».