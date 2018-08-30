Тайский боксер побил рекорд Мэйуэзера

Тайский боксер Ванхенг Менайотин побил рекорд американца Флойда Мэйуэзера-младшего, одержав 51-ю победу при отсутствии поражений на профессиональном ринге. Об этом сообщает ESPN.

29 августа Менайотин, владеющий титулом чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC), одержал победу над филиппинцем Педро Тударуаном единогласным решением судей — 118:108, 117:110, 115:111. Предыдущий успех тайца датирован 3 мая, когда он нокаутировал панамца Лероя Эстраду.

Таким образом, Менайотин превзошел рекорд Мэйуэзера, завершившего карьеру на отметке в 50 побед при отсутствии поражений. Последний бой американец провел в августе 2017 года, нокаутировав ирландского бойца смешанного стиля Конора Макрегора.

30 августа Мэйуэзер и Макгрегор вступили в перепалку в интернете после предложения американца помочь ирландцу в подготовке к поединку с Хабибом Нурмагомедовым.

Менайотин завоевал чемпионский пояс в ноябре 2014 года, победив мексиканца Освальдо Новоа. С тех пор тайский боксер провел 15 успешных защит титула. Каждый из 51 поединка состоялся в Таиланде.