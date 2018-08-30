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Тейлор арестован за домашнее насилие
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Бывший чемпион мира по боксу Джермен Тейлор арестован по подозрению в домашнем насилии 

ТАСС + ещё 6 30 августа 2018
Фото: globallookpress.com
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в среднем весе американец Джермен Тейлор арестован в Литл-Роке (штат Арканзас) по подозрению в домашнем насилии. Об этом сообщает ESPN.
40-летний американец якобы ударил женщину, приставил ей к горлу нож и угрожал убийством. Ему были предъявлены обвинения в домашнем насилии и нападении, бывший спортсмен отправлен в окружную тюрьму Пуласки без залога.
Ранее в августе с Тейлора были сняты обвинения в домашнем насилии в июле 2017 года, когда боксер якобы напал на девушку после ссоры, угрожав ей убийством.
Спортсмен завершил боксерскую карьеру в 2014 году. В 2016 году он был осужден на шесть лет условно за несколько правонарушений, включая инцидент, когда он выстрелил в ногу своему кузену.
Тейлор был абсолютным чемпионом мира по четырем самым престижным версиям — Всемирного боксерского совета (2005-2007), Всемирной боксерской ассоциации (2005), Международной боксерской федерации (2005) и Всемирной боксерской организации (2005-2007).
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