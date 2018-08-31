Команда Головкина недовольна выбором перчаток Альваресом

— Эти перчатки никогда не использовались в чемпионских боях, даже не в чемпионских, а просто в боях в США. Дело в том, что эти перчатки непроверенные. У нас нет претензий к другим брендам, мы просто хотим, чтобы они использовали проверенные перчатки, обеспечивающие гарантию того, что они не придут в негодность. Представьте, если они придут в негодность в третьем раунде, и Канело получит возможность взять перерыв. Перчатки очень важная часть боя, и вопрос вовсе не в том, что это мексиканский бренд, — цитирует Allboxing.ru тренера Головкина Абеля Санчеса со ссылкой на ESPN Deportes.

Напомним, что 15 сентября состоится второй бой между Головкиным и Альваресом. Первая встреча в 2017 году завершилась вничью.