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Команда Головкина недовольна выбором перчаток Альваресом
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Команда Головкина недовольна выбором перчаток Альваресом 

Советский спорт + ещё 1 31 августа 2018
Фото: Vringe.com
— Эти перчатки никогда не использовались в чемпионских боях, даже не в чемпионских, а просто в боях в США. Дело в том, что эти перчатки непроверенные. У нас нет претензий к другим брендам, мы просто хотим, чтобы они использовали проверенные перчатки, обеспечивающие гарантию того, что они не придут в негодность. Представьте, если они придут в негодность в третьем раунде, и Канело получит возможность взять перерыв. Перчатки очень важная часть боя, и вопрос вовсе не в том, что это мексиканский бренд, — цитирует Allboxing.ru тренера Головкина Абеля Санчеса со ссылкой на ESPN Deportes.
Напомним, что 15 сентября состоится второй бой между Головкиным и Альваресом. Первая встреча в 2017 году завершилась вничью.
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