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Хосе Педраса: Пока не известно, буду ли я драться с Ломаченко
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Хосе Педраса: Пока не известно, буду ли я драться с Ломаченко 

Vringe.com + ещё 1 1 сентября 2018
Фото: Vringe.com
Несмотря на заявление промоутера Боба Арума о том, что пуэрториканец Хосе Педраса (25-1, 12 КО) уже подписал контракт на бой с украинцем Василием Ломаченко (11-1, 9 КО) 1 декабря в Лос-Анджелесе (США), сам «Снайпер» накануне отметил, что переговоры всё ещё продолжаются, и точка в них пока не поставлена.
25 августа Педраса завоевал титул чемпиона мира WBO в лёгком весе (до 61,2 кг), перебоксировав в 12-ти раундах Раймундо Бельтрана. О том, что и Хосе, и Раймундо подписались на бой с обладателем титула WBA Ломаченко, Арум сообщил ещё до того, как боксёры приступили к выяснению отношений в ринге.
«Бой обсуждается, переговоры идут, — приводит слова Педрасы BoxingScene. — Молва идёт о 1-м декабря, поскольку в этот день будет драться Ломаченко, но пока неизвестно, стану ли его соперником я. Мы ещё не достигли договорённости, но шансы на это очень велики».
«У меня подходящий стиль, чтобы устроить классный бой с Ломаченко и создать ему серьёзные проблемы, — уверен пуэрториканец. — Ломаченко использует движение в стороны намного чаще, чем я, но в целом у нас похожие стили».
Читайте также: Арум сказал нам, что у Хосе есть всё для победы над Ломаченко — тренер Педрасы
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