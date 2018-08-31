Боксер Лебедев в Екатеринбурге заявил о политических амбициях после карьеры

Известный российский боксер и временный чемпион мира по версии WBA Денис Лебедев провел в Екатеринбург открытую тренировку перед поединком с турецким спортсменом Хизни Алтункаем. Несмотря на то, что поединок пройдет в Челябинске, спортсмен решил подготовить к нему в столице Урала. Между делом боксер рассказал о своих политических амбициях после завершения спортивной карьеры, сообщает в пятницу, 31 августа, «АиФ-Урал»

В столицу Урала Денис Лебедев прибыл накануне, а сегодня провел плотную полуторачасовую тренировку в Академии единоборств РМК. «Подготовка шла хорошо. Но проблема была в весе, начал сбрасывать, и уже сейчас чувствую себя легко. Раньше бил тяжело, сейчас скорость стала лучше. Все идет настолько гладко, что даже непривычно», — рассказал боксер перед тренировкой.

По его словам, он изучал поведение боя своего соперника (Хизни Алтункай входит в ТОП-15 рейтинга WBA) и видел его слабы и сильные стороны. «100% он провел такую же работу про меня. И это спорт — ничего личного», — добавил Денис Лебедев.

33-й по счету поединок позволит Денису Лебедеву провести защиту чемпионского титула WBA. С 1 февраля 2018 года он считается чемпионом мира по версии WBA в отпуске, поскольку отказался принимать участие во Всемирной боксерской суперсерии, где, к слову, Александр Усик стал победителем после боя с Муратом Гассиевым (1/8 второго сезона турнира пройдет в Екатеринбурге — Ред.). «К сожалению, мне пришлось пропустить турнир. В тот момент у меня болела мама, и прошел год, как ее не стало. Но сейчас все встало на свои места. Я считаюсь чемпионом в отпуске и имею право сразиться с Александром Усиком. Он провел первоклассный турнир, и я буду рад выйти против него на ринг, если нашим сторонам удастся договориться», — рассказал Денис Лебедев.

Спортсмен также добавил, что начал задумываться о своем будущем после окончания спортивной карьеры. «Поверьте, мне есть чем заняться после бокса: у меня большая семья, четыре ребенка, я развелся и снова женился, у меня родился ребенок, есть четыре собаки, растет трава возле дома, которую надо косить периодически», — иронично ответил боксер.

И серьезно добавил: «Я собираюсь заниматься политической карьерой. Мне ближе к 40, осталось год или два провести на ринге. Поэтому я решил принести пользу обществу не только на ринге. Может, я принесу эту пользу на посту министра спорта РФ или в роли главы города Чехова, где я живу. Я понимаю, что для всех хорошим не будешь никогда, но хотел бы оставить след и на этом поприще», — заключил спортсмен.

Готовиться к предстоящему поединку Денис Лебедев будет в Екатеринбурге. Бой между россиянином и турецким боксером Хизни Алтункаем состоится 7 сентября на арене «Трактор». В профессиональном боксе на счету Дениса Лебедева 33 поединка, 30 из них он провел победой, один вничью и два раза проиграл. Сейчас Денис Лебедев является чемпионом мира в отпуске по версии WBA.