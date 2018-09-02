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Сергей Деревянченко: Чемпионский пояс будет моим!
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Сергей Деревянченко: Чемпионский пояс будет моим! 

Vringe.com + ещё 2 2 сентября 2018
Фото: Vringe.com
В преддверии поединка за вакантный титул IBF в среднем весе украинец Сергей Деревянченко (12-0, 10 КО) пребывает в полной уверенности, что ему по силам 27 октября в Нью-Йорке (США) победить местного экс-чемпиона Дэниела Джейкобса (34-2, 29 КО). «Всего один шаг отделяет меня от осуществления мечты, — цитирует украинца BoxingScene. — Прошло много времени с тех пор, как я выступал в любителях. В профессионалах я одержал победы против всех тех, кого ставили напротив меня в ринге. Я заслужил титульную попытку. Мы тренируемся вместе с Джейкобсом, мы хорошо знаем друг друга, мы дружим. Но в день боя в ринге не будет никакой дружбы. Ничего личного, просто бизнес. Я не лишусь этого шанса. Пояс будет моим!»
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Напомним, Деревянченко и Джейкобс тренируются у одного наставника — Андре Розье. Ранее стало известно, что Розье будет готовить к поединку Джейкобса, а Деревянченко проведёт подготовку с вторым тренером Гэри Старком.
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