«Буду рад сразиться с Усиком»: фото и цитаты с открытой тренировки Дениса Лебедева

Сегодня в Екатеринбурге (РФ) прошла открытая тренировка бывшего чемпиона мира в тяжёлом весе (до 90,7 кг) россиянина Дениса Лебедева (30-2, 22 КО), который 7 сентября в Челябинске проведёт поединок против представителя Турции Хизни Алтункая (30-2, 17 КО). После заученных движений в ринге Денис также ответил на вопросы журналистов.

О подготовке к поединку

«Подготовка к поединку прошла хорошо. Я второй год без боёв, набрал больше веса, чем обычно, но начал сбрасывать, сейчас уже чувствую себя легко, очень нравится быть таким же подвижным, как раньше. Хотя начинал я тяжело, бил тяжело и медленно, сейчас скорость возвращается, так что я доволен собой».

О сибирской крови и уральской публике

«Мне очень нравится уральская публика, мои болельщики: простые, откровенные, доброжелательные люди. Не хочу никого обидеть в Москве, но там публика немного избалованная — концерты, звёзды и так далее. На Урале люди другие. В моих жилах течёт сибирская кровь, у меня отец сибиряк, поэтому мне по душе быть на Урале».

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Прогноз на предстоящий бой «Оценивать соперника и давать прогнозы на бой не буду, но работу Алтункая я видел, скажу лишь, что в рейтинге WBA он занимает девятую строчку, когда-то и я там был. Предложений к соперникам было много, многие отказались, а этот парень решил использовать свой шанс и согласился. Естественно, я посмотрел его бои, нашёл слабые и сильные стороны. Уверен, что и он провёл такую же работу про меня. Всё по-честному, это спорт, ничего личного».

«Я не смог принять участие в восьмёрке сильнейших, по правилам WBA я являюсь чемпионом в отпуске и имею право сразиться с Александром Усиком. Но я понимаю его, он провёл классный турнир и очень красивый финальный бой. В исполнении Усика мы увидели, что значит «Его Величество Бокс», поэтому буду рад сразиться с Александром Усиком, если наши стороны сумеют договориться».

Фотоматериалы и цитаты: пресс-служба RCC Boxing Promotions

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