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Соперником Маликова может стать филиппинский или мексиканский боец
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Соперником Маликова может стать филиппинский или мексиканский боец 

Чемпионат.com 31 августа 2018
Российский легковес Павел Маликов (13-1-0, 5 КО) следующий поединок проведёт в рамках боксёрского шоу, организованного Titov Boxing Promotions 27 октября. Имя соперника россиянина станет известно позже. По словам организаторов они рассматривают несколько кандидатур, среди которых филиппинец Эрни Санчес, навязавший конкурентный бой небитому россиянину Евгению Чупракову.
«Для возвращения Маликову не нужен топовый соперник. Ему нужен оппонент для хорошего плотного боя, для настоящей зарубы в ринге. Сейчас ищем, кто такой вариант может предоставить. Один из них боксёр из Филиппин, проводивший последний бой с Евгением Чупраковым — Эрни Санчес (бой состоялся 14 июля в Екатеринбурге и закончился победой Чупракова единогласным решением судей — прим. ред.). У них был очень конкурентный бой, и Санчес начал даже забирать в свою копилку более поздние раунды. Несколько раз он очень хорошо попадал по корпусу, так что Жене приходилось отступать.
Его бой с Пашей будет интересным на сто процентов. Маликову как раз нужен такой поединок, но мы рассматриваем ещё ряд филиппинских и мексиканских спортсменов. Главная задача, чтобы этот бой был интересен для публики. Это будет пробное боксёрское мероприятие в московском регионе, на котором важно зацепить публику качественным боксом», — цитирует промоутера Алексея Титова пресс-служба компании.
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