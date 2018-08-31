Супертяжеловесы Роберт Хелениус и Эркан Тепер всё-таки подерутся

Экс-еврочемпион в супертяжёлом весе (свыше 90,7 кг) Эркан Тепер (19-2, 12 КО) всё-таки подерётся за ранее принадлежавший ему титул по версии EBU с некогда подававшим надежды финном Робертом Хелениусом (27-2, 16 КО) — другим бывшим обладателем той же регалии. Об этом сообщил немецкий сайт boxen1.com.

Некоторое время назад Европейский боксёрский союз назначил обоих претендентами на вакантное место, однако стороны не горели энтузиазмом заключать контракт на бой: так его и не заключили. Позднее Тепер подписал бумаги на встречу 29 сентября в Штутгарте (ФРГ) с немцем Эдмундом Гербером, но тот отказался от неё из-за болезни.

Таким образом, поединок Тепер–Хелениус состоится менее чем через месяц.

Они могли подраться ещё три года назад, однако в тот раз Эркан травмировался, а затем ещё и провалил допинг-тест.

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