За Поветкина взялся бывший тренер Усика — фотофакт

Поздно вечером в этот день «Витязь» попытается свергнуть с насиженного места британского обладателя поясов IBF/WBO/IBO/WBA Энтони Джошуа (21-0, 20 КО).

Фото: пресс-служба «Мир бокса»

Какую конкретно роль будет выполнять в команде Башир, неизвестно.

Главным тренером Поветкина, напомним, является Иван Кирпа.

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Американский специалист прибыл в лагерь Александра со своим подопечным — проспектом Владиславом Сиренко (8-0, 7 КО), боксёром с паспортом Украины. Последний будет спарринговать с Поветкиным.

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