Американский тренер Джеймс Али Башир, который несколько лет работал в команде Владимира Кличко и вывел на топ-уровень в профи Александра Усика, приехал в Москву (РФ) помогать местному супертяжеловесу (свыше 90,7 кг) Александру Поветкину (34-1, 24 КО) готовиться к очередной титульной попытке, которая запланирована на 22 сентября.
Поздно вечером в этот день «Витязь» попытается свергнуть с насиженного места британского обладателя поясов IBF/WBO/IBO/WBA Энтони Джошуа (21-0, 20 КО).
Фото: пресс-служба «Мир бокса»
Какую конкретно роль будет выполнять в команде Башир, неизвестно.
Главным тренером Поветкина, напомним, является Иван Кирпа.
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Американский специалист прибыл в лагерь Александра со своим подопечным — проспектом Владиславом Сиренко (8-0, 7 КО), боксёром с паспортом Украины. Последний будет спарринговать с Поветкиным.
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