Суперсерия: Гроувз и Смит подерутся за пояс журнала The Ring — СМИ

28 сентября в Джедде (Саудовская Аравия) в финальном поединке турнира Всемирная боксёрская суперсерия (WBSS) в весе до 76,2 кг британцы Джордж Гроувз (28-3, 20 КО) и Каллум Смит (24-0, 17 КО) подерутся за титул журнала The Ring. Как минимум так утверждает RingPolska со ссылкой на организаторов турнира.

Чемпион WBA Super Гроувз занимает 1-е место в рейтинге журнала, а его соотечественник Смит — на 3-м месте.

Отметим, ранее The Ring отказались предоставить свой титул на кон объединительного боя супертяжей британца Энтони Джошуа (21-0, 20 КО) и новозеландца Джозефа Паркера (24-2, 18 КО), которые также занимали соответственно №1 и №3 рейтинга.

По словам главного редактора журнала Дага Фишера, титул The Ring выставляется на кон исключительно в поединках между первым и вторым номером рейтинга журнала.

Сегодня из 17 весовых категорий у журнала The Ring всего 5 действующих чемпионов мира, 2 из которых — боксёры из Украины:

— в весе до 90,7 кг украинец Александр Усик (15-0, 11 КО);

— в весе до 72,6 кг казахстанец Геннадий Головкин (38-0-1, 34 КО);

— в весе до 61,2 кг украинец Василий Ломаченко (11-1, 9 КО);

— в весе до 52,2 кг таец Срисакет Сор Рунгвисаи (46-4-1, 41 КО) и — в весе до 49 кг Хекки Бадлер (32-3, 10 КО) из ЮАР.

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