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Фрэнк Уоррен раскритиковал Sky Sports
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Фрэнк Уоррен раскритиковал Sky Sports 

Чемпионат.com 1 сентября 2018
Промоутер Фрэнк Уоррен раскритиковал Sky Sports из-за публикации на тему отсутствия у Тайсона Фьюри боксёрской лицензии штата Невада или Нью-Йорка, в связи с чем источник предположил, что бой Фьюри и Деонтея Уайлдера не состоится.
«На данный момент даже не решено, что бой пройдёт в Неваде или Нью-Йорке, так что нам нет никакого смысла обращаться за лицензией. Билли Джо Сондерс не обращался за лицензией на право боксировать в Бостоне, но его бой вовсю рекламируется.
Сейчас у Поветкина нет разрешения на то, чтобы боксировать в Велиrобритании, хотя до боя осталось всего три недели, на этот поединок запланироваyf платная трансляция. Все они получат лицензии, когда настанет момент. А публикации подобного рода — признак непрофессионализма», — написал в «твиттере» Фрэнк Уоррен.
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