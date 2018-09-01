Фрэнк Уоррен раскритиковал Sky Sports

Промоутер Фрэнк Уоррен раскритиковал Sky Sports из-за публикации на тему отсутствия у Тайсона Фьюри боксёрской лицензии штата Невада или Нью-Йорка, в связи с чем источник предположил, что бой Фьюри и Деонтея Уайлдера не состоится.

«На данный момент даже не решено, что бой пройдёт в Неваде или Нью-Йорке, так что нам нет никакого смысла обращаться за лицензией. Билли Джо Сондерс не обращался за лицензией на право боксировать в Бостоне, но его бой вовсю рекламируется.

Сейчас у Поветкина нет разрешения на то, чтобы боксировать в Велиrобритании, хотя до боя осталось всего три недели, на этот поединок запланироваyf платная трансляция. Все они получат лицензии, когда настанет момент. А публикации подобного рода — признак непрофессионализма», — написал в «твиттере» Фрэнк Уоррен.