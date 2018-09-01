В Казани состоится бой за титул чемпиона M-1 Challenge в легком весе 

Казань примет международный турнир по ММА М-1 Challenge 97 Tatfight 7 — бои пройдут 28 сентября в спортивном комплексе «Баскет-холл». Главным событием вечера станет встреча между Рубенилтоном Перейрой (Бразилия), 20-5 и Романом Богатовым (Новый Поток, авторская школа Шторм и клуб Боец), 6-0, сообщила пресс-служба Министерства спорта Республики Татарстан. Бойцы сразятся за титул чемпиона в легком весе. Кроме того, в турнире примут участие Микаэль Лебу — лучший легковес Франции, ветеран UFC, Спенсер Джебб — канадский чемпион по боксу и грэпплингу, или, например, Алик Албогачиев — четырежды чемпион Казахстана по боевому самбо. Анонсируют выступления и других бойцов, представляющих страны мира. В том числе, США, Швейцарию, Финляндию, Украину. Встречи с гостями проведут представители российских команд.