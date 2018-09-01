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Прямая трансляция: Тхабисо Мчуну — Томас Вестхайзен
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Прямая трансляция: Тхабисо Мчуну — Томас Вестхайзен 

Vringe.com 1 сентября 2018
Фото: Vringe.com
vRINGe.com предлагает тем нашим читателям, которые не имеют возможности увидеть предстоящий вечер бокса в Кемптон-Парке (ЮАР), насладиться этим зрелищем онлайн по одной из приведённых ниже гиперссылок.
Главное событие
— Бой за титул чемпиона Африки (ABU) в тяжёлом весе (до 90,7 кг) между представителями ЮАР Тхабисо Мчуну (19-4, 12 КО) и Томасом Вестхайзеном (27-1-2, 16 КО).
Прогноз и ставка на этот бой от vRINGe и Parimatch
Андеркард
— Бой за титул чемпиона Африки (ABU) во втором среднем весе (до 76,2 кг) между южноафриканцами Райно Либенбергом (18-6, 12 КО) и Альфонсо Тиссеном (11-2-2, 5 КО).
ССЫЛКИ:
КАНАЛ №1 КАНАЛ №2  Начало трансляции (1 сентября) — 20:30 (Киев/Москва), 23:30 (Астана)
Обращаем ваше внимание, что новые ссылки на рабочие каналы могут появляться уже по ходу трансляции.
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